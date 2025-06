¿Hola, Liga 1? Lionel Messi decidió jugar en club de Sudamérica, según periodista argentino

Uno de los mejores jugadores de fútbol en la historia es sin duda alguna Lionel Messi, quien ha sido 6 veces ganador del Balón de Oro y ha conseguido prácticamente todos los títulos posibles en Europa, así como la Copa del Mundo con Argentina. Bajo esa premisa, recientemente un periodista que estuvo en Perú hace poco confirmó que la 'Pulga' continuará con su carrera profesional en histórico club de Sudamérica.

Y es que Flavio Azzaro, comunicador argentino que visitó nuestro país e incluso arremetió contra Néstor Gorosito como entrenador de Alianza Lima a inicios de año, notificó que el ex PSG tendría todo definido para jugar en Newell's Old Boys una vez que termine su contrato con Inter Miami de la MLS. De esta forma, el astro del fútbol mundial tendrá su primera experiencia en el balompié sudamericano.

Recordemos que Lionel Messi debutó profesionalmente en el Barcelona de España, por lo que nunca jugó en Sudamérica a nivel de clubes y será totalmente extraño verlo en la Liga Profesional Argentina. Incluso, dependiendo cómo se den las cosas esta temporada, la 'Pulga' podría terminar enfrentando a Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal en Copa Libertadores o Sudamericana el próximo año.

Vale precisar que el fichaje no ha sido confirmado, aunque es sumamente probable que suceda. "Hoy, Messi tiene decidido continuar con su carrera en Newell's. Se tienen que dar las circunstancias, repito hoy, con todo lo que eso significa. Se tienen que ver los operativos, porque recibe un salario importante, tiene una familia, los niños nunca han vivido en Argentina. No sé si terminará sucediendo, a veces uno no puede estar donde quiere", indicó Flavio Azzaro.

Finalmente, de confirmarse, Lionel Messi llegaría a la Liga Profesional Argentina recién en el mes de diciembre que es cuando culmina su contrato con Inter Miami de la Major League Soccer. Recordemos que actualmente el delantero argentino tiene un valor de 20 millones de euros en el mercado de pases a sus 37 años.