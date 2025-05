Lionel Messi arremetió contra el árbitro por polémica jugada de Pedro Gallese: "Me dijo que..."

Orlando City mostró su mejor rendimiento y terminó goleando por 3-0 al Inter de Miami de Lionel Messi por la fecha 14 de la Major League Soccer (MLS) con una soberbia actuación de Pedro Gallese. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro el astro argentino sorprendió al criticar seriamente al arbitraje por una polémica acción del arquero de la selección peruana.

Resulta que, sobre el minuto 42 del partido, el argentino no logró controlar bien un balón y terminó chocando en las piernas de un defensa del Orlando City, llegando al poder de Pedro Gallese, quien no dudó en agarrar el balón, desatando los reclamos de las 'Garzas' que reclamaban airados el tiro libre indirecto por una cesión.

Esta fue la acción de Pedro Gallese que reclamó Lionel Messi.

No obstante, esto no fue concedido, por lo que el colegiado decidió continuar con el juego. La polémica vendría en la siguiente acción, pues inmediatamente después de agarrar el balón, el 'Pulpo' se lució con un espectacular pase largo para Luis Muriel, quien terminaría convirtiendo el gol.

Lionel Messi arremetió contra el arbitraje por acción de Pedro Gallese

Una vez finalizado el encuentro, el '10' de la selección argentina declaró a ras de campo y no solo se mostró muy inconforme por el resultado, sino que también arremetió contra el arbitraje por la acción que protagonizó Gallese. Al respecto, el exjugador del Barcelona aseguró que el juez le indicó que "no sabía la regla".

"Creo que hoy hicimos una gran primera parte, estábamos atacando, creando situaciones, ellos no podían salir, tiraban pelotazos. Hay una jugada rara, donde un jugador de ellos le da un pase al arquero (Pedro Gallese) y el mismo referí me dijo que no sabía la regla, que no le había parecido eso. De ahí vino un pelotazo y el gol. Siempre pasan algo con los árbitros", afirmó.

Pedro Gallese se pronunció sobre la polémica jugada

Por su parte, Pedro Gallese fue consultado por este suceso y por lo reclamos de Lionel Messi. El 'Pulpo' no dudó asegurar que no hubo infracción, pues el defensa no tenía la intención de jugar el balón y, lejos de responderle al argentino, afirmó que siempre es un honor poder enfrentarse a Messi.

"Tengo 35 años y sé que un pase hacia el arquero no se puede agarrar, yo claramente veo que no me la quiere dar y lógico la cojo con la mano que es un ventaja para mí y bueno, de ahí ya viene el pase. Siempre es bonito enfrentar a grandes jugadores cono Messi, yo vengo a hacer mi trabajo y ayudar a que mi equipo siga creciendo", expresó.