Pedro Gallese fue víctima de discriminación en partido de Orlando City ante CF Montreal

El pasado sábado 19 de abril, Orlando City visitó al CF Montreal por la semana 9 de la Major League Soccer (MLS) y no pudo pasar del empate sin goles, quedando relegados en la tabla. No obstante, esa no sería la única mala noticia para los 'Leones', ya que, luego de finalizar el partido, el club denunció actos de discriminación en contra de Pedro Gallese.