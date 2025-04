Hinchas de Boca Juniors dejan fuerte comentario tras el regreso de Luis Advíncula

Los hinchas de Boca Juniors se pronunciaron a favor y en contra del regreso de Luis Advíncula al once inicial que mandó Fernando Gago ante Estudiantes. Muchos fanáticos no dejaron pasar desapercibido la vuelta del peruano tras 6 partidos donde no era considerado desde el arranque con la camiseta azul y dorada por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina.