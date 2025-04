Periodista argentino se rinde ante la jugada de André Carillo en Corinthians

André Carrillo fue titular en el encuentro ante Sport Recife por la jornada 05 del Brasileirao . En este encuentro, el peruano tuvo un gran juego, pero sobre todo mostró sus cualidades con el balón con una jugada que no fue mostrada por la televisión. Ante esto, diversos medios y periodistas se rindieron ante el mediocampista de 33 años .

La “culebra” está en la vista de todos, no solo por lograr una victoria con el “timao”, sino por colocar el balón en el punto del tiro de esquina con tan solo 3 dedos. Esta jugada no fue transmitida por tv, pero la cuenta del cuadro brasileño no dejó escapar esta asombrosa habilidad de peruano.