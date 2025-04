¿A qué hora juega River Plate vs Independiente y dónde ver duelo por Copa Libertadores?

¡Se reanuda la emoción! Estamos a nada de vivir el duelo entre River Plate vs Independiente del Valle por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2025 . Ambas escuadras llegan a este partido con la necesidad de sumar los tres puntos para poder distanciarse de sus perseguidores y encaminar su clasificación a los octavos de final del torneo.

Según la programación de la Conmebol, el duelo entre River Plate vs Independiente del Valle se disputará este miércoles 23 de abril en el Estadio Banco Guayaquil de la ciudad de Quito. Este cotejo dará inicio a las 7:30 p.m. (hora peruana). De igual forma, aquí te dejamos los demás horarios para el resto de Latinoamérica.

El emocionante enfrentamiento entre River Plate vs Independiente del Valle podrá ser sintonizado en EN VIVO mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica y por Disney Plus por vía streaming. De igual manera, podrás seguir el minuto a minuto aquí en LÍBERO.

River Plate no llega en su mejor momento para este duelo, pues han venido presentando resultados irregulares en los últimos 10 partidos, dejando un salgo de 4 victorias, 5 empates y una derrota. No obstante, también es importante recalcar que no conocen la derrota desde hace 9 encuentros.