Olimpia vs Peñarol EN VIVO por Copa Libertadores 2025: cuándo juegan, horario y dónde ver

Continúa la tercera fecha de la Copa Libertadores 2025 y Olimpia recibirá a Peñarol en el estadio Defensores del Chac o este miércoles 23 de abril. El equipo de Fabián Bustos se medirá contra los pupilos de Diego Aguirre a partir de las 5:00 p. m. hora peruana y 7:00 p. m. hora de Uruguay y Paraguay por el grupo H. La transmisión podrá ser vista por el canal ESPN y por streaming mediante Disney Plus Premium .

El canal que pasará el Olimpia - Peñarol es ESPN5 Sur. Además, también puedes seguirlo en vivo por internet mediante la aplicación de Disney Plus Premium. Este paquete cuenta con una suscripción en diversos planes. El precio es de S/ 55.90 al mes o S/ 469.90 al año.

El boleto más barato oscila entre los 40.000 (socios) y 60.000 (no socios) en la moneda paraguaya y la más cara cuesta 210.000 gs. (socios) y 270.000 gs (no socios). Aquí los distintos precios de las entradas para el Olimpia vs Peñarol.