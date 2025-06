¿Dónde ver el Colombia vs. Perú EN VIVO por las Eliminatorias 2026 en Estados Unidos?

Colombia vs. Perú se enfrentarán este viernes 6 de junio por la jornada 15 de la Eliminatorias Sudamericanas 2026. El equipo de Néstor Lorenzo y compañía buscará sumar un triunfo como local, mientras que el conjunto de Óscar Ibáñez sueña con ganar en una calurosa Barranquilla por segunda ocasión consecutiva. Si radicas en cualquier rincón de Estados Unidos, puedes contratar el servicio de Fanatiz. Sin embargo, no es la única opción para presenciar este encuentro. Para más detalles, no dejes de seguir leyendo el artículo.

¿Dónde ver Colombia vs. Perú EN VIVO desde Estados Unidos?

Si vives el alguna localidad estadounidense y deseas ver el encuentro entre colombianos y peruanos, aquí te dejamos la lista de opciones para que puedas disfrutarlo este viernes:

Fanatiz USA : plataforma donde los suscriptores podrán acceder desde cualquier dispositivo. Si vives en Texas, California o Florida, esta es tu gran oportunidad.

: plataforma donde los suscriptores podrán acceder desde cualquier dispositivo. Si vives en Texas, California o Florida, esta es tu gran oportunidad. FutboTV : servicio de streaming que requiere una suscripción activa.

: servicio de streaming que requiere una suscripción activa. ESPN Deportes : de acuerdo a tu zona o ubicación, se recomienda verificar la programación específica.

: de acuerdo a tu zona o ubicación, se recomienda verificar la programación específica. FIFA+: plataforma oficial del ente del fútbol mundial. Podrás suscribirte y ver este encuentro.

¿A qué hora ver el Colombia vs. Perú en Estados Unidos?

Entérate aquí de los horarios para que te conectes y no te pierdas ningún detalle:

Horario del Pacífico (California, Washington, Oregón, Nevada, Idaho, Los Ángeles): 1.30 p.m.

Horario Central (Dallas, Chicago, Mississippi): 3.30 p. m.

Horario del Este (Nueva York, Washington D.C., Ohio): 4.30 p. m.

Colombia vs. Perú: realidades distintas

La escuadra capitaneada por James Rodríguez buscará sumar un triunfo que no consigue desde el 15 de octubre de 2024, cuando goleó 4-0 a Chile como local. Actualmente se ubica en el sexto puesto de la tabla con 20 puntos, producto de 5 victorias y 5 empates. Los cafeteros, que cuentan entre sus convocados con David Ospina y Luis Díaz, intentarán sentenciar el camino de Perú y evitar una derrota como la sufrida en 2022.

En la presente campaña, Colombia ha marcado 18 goles y recibido 14. Bajo la dirección de Lorenzo, logró el subcampeonato continental en 2024 y ahora trabaja para asegurar un cupo al Mundial, al que no asiste desde Rusia 2018.

En la primera rueda, peruanos y colombianos empataron 1-1 en el estadio Nacional. Cortesía: Olé

Por otro lado, la selección encabezada por Paolo Guerrero necesita sumar un triunfo en Barranquilla para mantener vivo el sueño mundialista. La blanquirroja viene de perder 1-0 en Maturín ante Venezuela y busca recuperarse de la dura caída sufrida en marzo. Actualmente se ubica en el noveno puesto con 10 puntos, producto de 2 victorias (ante Uruguay y Bolivia) y 9 derrotas en 14 partidos.

El equipo bicolor llega con ausencias muy importantes: Gianluca Lapadula, André Carrillo, Miguel Trauco y Kenji Cabrera están descartados para este duelo. Con estas bajas, Ibáñez buscará armar un equipo capaz de frenar los ataques colombianos y conseguir un buen resultado como visitante.