Néstor Lorenzo, DT de Colombia, calificó con énfasis el juego de la selección: "Perú se..."

La selección peruana y Colombia empataron sin goles en Barranquilla por la fecha 15 de las Eliminatorias 2026, en un partido donde el seleccionado 'cafetero' fue el dominador, pero no supo ejercer su juego en el resultado. Tras el pitido final, el DT Néstor Lorenzo realizó sus apreciaciones sobre el encuentro y calificó el juego de la Bicolor.

El estratega del seleccionado 'Tricolor' dio la cara ante los medios de comunicación, donde reconoció que a sus dirigidos les faltó ser más precisos en los metros finales y que eso fue en parte al trabajo de Perú en defensa, al cual lo calificó de bueno y que complicó la labor de sus hombres de ataque.

"La verdad que no pudimos imponer la supremacía del juego en el resultado. Solo nos faltaron dos cosas fundamentales para ganar el partido: intensidad y precisión. Perú se defendió bien y nos complicó en ese sentido. En líneas generales no fue un buen partido, no supimos terminar en gol las jugadas que iniciamos y le dimos tiempo a Perú para que se reacomode y se cierre", declaró en conferencia de prensa.

Video: FCF

En esa misma línea, el entrenador argentino de 59 años reconoció que Colombia le dio la oportunidad a la Blanquirroja para que se acomodara a nivel defensivo e hizo hincapié en el replanteo que hizo Óscar Ibáñez para conseguir el empate, que fue poner a César Inga y Oliver Sonne en el mediocampo para que hagan un doble lateral por las bandas con Marcos López y Luis Advíncula.

"Nos faltó precisión e intensidad, mover más rápido la pelota y encontrar el último pase. Le dimos tiempo a Perú que se acomode y nos espere con dos líneas de cuatro. En el segundo tiempo terminó con dos laterales por banda, los dos muchachos que entraron son laterales naturales en sus equipos. Eso muestra una intención y el problema fue nuestro. Lo teníamos que haber sabido resolver, pero no pudimos", agregó.

Néstor Lorenzo no le pudo ganar a Perú por las Eliminatorias 2026

Desde que asumió el mando del combinado colombiano, Néstor Lorenzo se ha enfrentado dos veces a Perú en el presente proceso clasificatorio a la Copa del Mundo 2026, sin poder conseguir una victoria sobre la Bicolor. En el primer encuentro que disputaron en Lima, igualaron 1-1; mientras que en tierras 'cafeteras' empataron 0-0.

Néstor Lorenzo no le pudo ganar con Colombia a la selección peruana por las Eliminatorias. Foto: AFP