¿Quién es Christian Gray, el profesor que le anotó un gol a Boca Juniors?

El Auckland City cerró su histórica participación en el Mundial de Clubes 2025 con un gran empate contra Boca Juniors. El equipo de Nueva Zelanda recibió 17 goles, pero se despidió anotando un tanto y lo hizo contra el Xeneize, que también quedó eliminado; sin embargo, lo que llamó más la atención fue el nombre de Christian Gray, el autor del solitario gol de los 'Navy Blues'.

Bajo ese contexto, aquí te contamos quién es Christian Gray y la respuesta te sorprenderá. Y es que, de acuerdo a la prensa internacional, el defensa de 28 años que está en el Auckland desde el 2022, tiene como profesión ser docente y tuvo que pedir días libres para poder disputar este Mundial de Clubes.

Christian Gray, el profesor que le marcó un gol a Boca Juniors

¿Quién es Christian Gray y a qué se dedica?

El perfil de Gray, es todo lo contrario al resto de futbolistas que reúne el Mundial de Clubes, pues se encuentran los equipos más ganadores y grandes del mundo; sin embargo, Christian entra a la historia de este torneo ya que tiene como principal vocación ser profesor activamente en la Escuela Intermedia Mount Roskill y la Escuela Primaria de Auckland.

¿Cómo clasificó Auckland al Mundial de Clubes 2025?

En la Liga de Nueva Zelanda, el fútbol no es profesional, por lo que el Auckland City es el único equipo que con jugadores amateurs. De hecho, así lo confirmó Tracey en una entrevista a EPSN. "Es una pieza única de todo este rompecabezas del Mundial de Clubes…Somos, no de forma egocéntrica, una especie de representación del 99,9% de los futbolistas que hay por ahí; El 0,1% de los futbolistas son profesionales, pero nosotros somos el resto, y no es tarea fácil".