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¿A qué hora juega Motagua vs Alajuelense y dónde ver Copa Centroamericana de Concacaf?
Revisa a qué hora y dónde ver el partido Motagua vs Alajuelense por la semifinal de ida de la Copa Centroamericana de Concacaf, este jueves 22 de octubre.
Motagua vs. Alajuelense se enfrentan este jueves 22 de octubre por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026. El emocionante partido se llevará a cabo en el Estadio Nacional Chelato Uclés en Tegucigalpa, Honduras. Conoce el horario del partido y qué canales transmitirán el encuentro EN VIVO.
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Motagua viene de eliminar a Alianza cómodamente con un global de 3-0 a su favor, mientras que LDA logró avanzar en una complicada llave donde venció por un marcador general de 5-3 a Marathón, por lo que ahora se verán cara a cara dos equipos sumamente ofensivos y veremos cuál clasifica a la gran final de la competición internacional.
¿A qué hora juega Motagua vs. Alajuelense?
Te brindamos la hora dependiendo de tu país:
- Perú: 8.00 p. m.
- Colombia: 8.00 p. m.
- Ecuador: 8.00 p. m.
- Honduras: 7.00 p. m.
- Costa Rica: 7.00 p. m.
- Guatemala: 7.00 p. m.
- El Salvador: 7.00 p. m.
- Nicaragua: 7.00 p. m.
- Panamá: 8.00 p. m.
- Bolivia: 9.00 p. m.
- Venezuela: 9.00 p. m.
- Argentina: 10.00 p. m.
- Chile: 10.00 p. m.
- Uruguay: 10.00 p. m.
- Paraguay: 10.00 p. m.
¿Dónde ver Motagua vs. Alajuelense EN VIVO?
La transmisión del partido entre Motagua y Alajuelense estará disponible a través de las señales y plataformas que cuentan con los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf 2026. En Sudamérica, la competición cuenta con ESPN y Disney+, mientras que en Centroamérica se puede seguir mediante la cobertura oficial de la Concacaf en sus redes sociales.
Motagua vs. Alajuelense: posibles alineaciones
FC Motagua: Luis Ortiz, Jefri Núñez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo, Oscar Padilla, José Reyes, Denis Meléndez, Carlos Mejía, Jefryn Macías, Rodrigo De Olivera.
Alajuelense: Washington Ortega, Yerlan Sosa, Giancarlo González, Yeison Molina, John Paul Ruiz, Celso Borges, Roan Wilson, Juan Pablo Añor, Kenyel Michel, Jeison Lucumí, Ronaldo Cisneros.
¿Cuándo se juega la vuelta entre Motagua y Alajuelense?
El partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 se disputará el jueves 29 de octubre en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, Costa Rica. Allí se definirá qué equipo avanzará a la final del torneo, donde enfrentará al vencedor del Olimpia vs Cartaginés.
¡Vamos al Circo!
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