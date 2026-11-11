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Canal confirmado del Argentina vs Uruguay por amistoso internacional fecha FIFA

La selección argentina recibirá a Uruguay en un encuentro cargado de historia que se disputará en el emblemático estadio La Bombonera.

Antonio Vidal
Canal confirmado del Argentina vs Uruguay por amistoso internacional fecha FIFA
Canal confirmado del Argentina vs Uruguay por amistoso internacional fecha FIFA | composición Líbero
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¡Partidazo el que tendremos este viernes 13 de noviembre! La selección argentina recibirá a Uruguay en un amistoso por la fecha FIFA, que se disputará en el mítico estadio La Bombonera y estará cargado de historia. La Albiceleste, bajo la dirección de Lionel Scaloni, continúa preparándose para afrontar una nueva etapa sin Lionel Messi. Mientras tanto, los charrúas buscan consolidar su equipo con miras a sus próximos objetivos en las competiciones internacionales. Por ello, para que ningún hincha se pierda este emocionante compromiso, te presentamos los canales internacionales que transmitirán el encuentro.

Italia y Francia jugarán partido clave por el grupo A de la UEFA Nations League.

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Canal para ver Argentina vs Uruguay por fecha FIFA

En cuanto a la transmisión internacional, en Argentina el partido se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe, además de sus plataformas de streaming TyC Sports Play y MiTelefe. En Uruguay, estará disponible por AUF TV y Antel TV.

Por su parte, en Colombia, Perú y Ecuador, el encuentro se transmitirá desde las 6.00 p. m. por DSports (canales 610 y 1610) y vía streaming por DGO. En Estados Unidos, los hinchas podrán seguirlo a través de ViX, mientras que en España será transmitido por Movistar Liga de Campeones el sábado 14 a las 0.00 horas.

Canales para ver Argentina vs Uruguay por fecha FIFA. Foto: composición Líbero/IG

Canales para ver Argentina vs Uruguay por fecha FIFA. Foto: composición Líbero/IG

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Uruguay por fecha FIFA?

El partido entre Argentina y Uruguay se disputará este viernes 13 de noviembre de 2026, desde las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora argentina), por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro tendrá como escenario el mítico estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, ubicado en Buenos Aires, Argentina, que cuenta con una capacidad aproximada de 57.200 espectadores.

Argentina vs Uruguay: Previa del partido

La selección argentina llega a este compromiso con un gran presente futbolístico, luego de conseguir dos contundentes victorias en sus últimos encuentros amistosos: goleó 7-0 a Burkina Faso y posteriormente venció 3-0 a Benín. La Albiceleste afrontará un desafío especial, pues será su primer partido tras el retiro internacional de Lionel Messi, por lo que Scaloni buscará consolidar una nueva propuesta ofensiva con figuras como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Por su parte, Uruguay también atraviesa un buen momento, ya que viene de conseguir dos triunfos consecutivos: derrotó 4-1 a Corea del Sur y aplastó 6-1 a India. De esta manera, la Celeste llegará con confianza a Buenos Aires y buscará demostrar su poderío ofensivo ante uno de sus clásicos rivales.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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