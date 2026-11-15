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¡Van por la remontada! Gol de Nico Williams para el 2-3 de España vs Inglaterra por Nations League

Nico Williams anotó el segundo gol de España ante Inglaterra con solo tres minutos en el campo. El atacante establece el 2-3 en el marcador y genera la ilusión por la remontada.

Angel Curo
Gol de Nico Williams para el 2-3 de España vs Inglaterra por Nations League
Gol de Nico Williams para el 2-3 de España vs Inglaterra por Nations League | Captura: ESPN
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¡La Roja tiene vida! España vuelve a meterse en el partido gracias a Nico Williams. El joven atacante entró de cambio y en su primera interacción con el balón marcó el 2-3 ante Inglaterra por la fecha seis de la UEFA Nations League y generó la ilusión con una remontada histórica.

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Gol de Nico Williams para el 2-3 de España vs Inglaterra por Nations League

Sobre los 74 minutos, Fermín López recuperó un balón en el centro del campo y envió un balón al espacio para aprovechar la velocidad de Lamine Yamal. El futbolista del Barcelona atacó de gran manera el espacio y alzó la cabeza para ver que Nico Williams acompañaba la jugada por la otra banda.

La ‘Joya’ conectó un pase al primer toque, que dejó al extremo de 24 años de cara al arco y solo tuvo que impactar el balón para enviarlo al fondo del arco y desatar la locura en el Metropolitano.

El atacante del Athletic Club solo había tenido tres minutos en el campo, pero le bastó para poner su nombre en el marcador y volver a meter a la ‘Roja’ al partido. Además, su anotación le dio una gran motivación en los siguientes minutos a sus compañeros para atacar el área de Inglaterra.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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