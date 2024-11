Harry Kane: "Me quedo en Totttenham este verano" y no va al Manchester City

El mercado de fichajes está próximo a cerrarse y hay mucho movimiento entre un equipo y otro; sin embargo hay quienes no se moverán en este verano europeo como es el caso de Harry Kane quien estuvo por mucho tiempo asociándose con el Manchester City pero finalmente el delantero confirmó que se queda con el Tottenham para pelear el título de la Premier League .

En sus redes sociales 'Hurricane' agradeció el cariño de la gente y cómo lo hicieron sentir; luego de leer sus mensajes decidió quedarse con los Hotspurs por esta temporada 2021/22 con el que espera conseguir grandes cosas pues la temporada pasada quedó defraudada del mismo y por eso buscó nuevos retos. Finalmente será dirigido por Nuno Espirito Santo y ya no por Pep Guardiola.

El club no dudó en celebrar la decisión de Harry Kane y lo hizo con un mensaje simple pero reconfortante: "Let's do this" (Hagámoslo). Así fue como se celebró en redes: