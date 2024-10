Jorge Jesus arremetió contra Seferovic por fallar gol increíble ante Barcelona

Hasta el momento se vienen lamentando en Benfica no haber regresado a casa con los tres puntos. En un partido muy complicado el último martes en el Camp Nou, la visita estuvo a un paso de no solo ser segundo en su grupo, sino dejar casi afuera de la Champions al Barcelona .

Darwin Núñez habilitó de gran forma a Haris Seferovic , quien controló el balón, se sacó de encima a Ter Stegen y antes de que un central del Barcelona cierre con todo, logró sacar el disparo. Sin embargo, el esférico se fue afuera. Toda la banca del Benfica se lamentó, pero quien no podía creerlo era el DT Jorge Jesus .

"En 30 años como entrenador no he visto un fallo así. Ahora dependemos de los otros y no es la mejor situación. Veremos lo que pasa entre el Bayern Múnich y el Barcelona", declaró en conferencia de prensa el estratega de 67 años.