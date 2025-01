Achraf Hakimi previo al PSG vs Real Madrid: "Ellos nunca quisieron apostar por mí"

PSG vs Real Madrid se enfrentan este martes 15 de febrero por el partido de ida de los octavos de final de Champions League y el partido se calentó con las últimas declaraciones de una de las figuras de PSG, se trata del lateral marroquí Achraf Hakimi que habló sobre su pasó por el club español y las sensaciones que le dejó estar ahí durante varias temporadas.

El lateral Achraf Hakimi de 23 años habló con el diario Marca de España y confesó no haber pasado buenos momentos en Real Madrid, al ser consultado por el club español él se refirió: "En el Madrid creo que seguía sin apostar por mí aunque podría seguir jugando a un gran nivel. Y luego cuando me marché al Inter traspasado había también una opción de compra del Madrid y tampoco la ejecutó, así que creo que el Madrid no quiso apostar tanto por mí como otros clubes."