PSG vs Real Madrid: ¿Cuántos goles anotó Messi a los blancos en Champions League?

PSG recibe este martes 15 de febrero a Real Madrid en el Parc des Princes, este partido no será uno más entre ambos pues significará el primer duelo de Lionel Messi ante los españoles vistiendo la camiseta de otro club que no sea el FC Barcelona. El '10' de Argentina siempre es verdugo de los blancos y este martes no quiere que sea la excepción, además ya sabe qué es convertirle golazos en Champions League. ¿Se repetirá en octavos de final?