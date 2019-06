¿Por qué no juegan Carrillo y Flores? esta es la realidad de los seleccionados peruanos

En la selección peruana hay futbolistas que por presencia en la última Copa del Mundo son indiscutibles para el técnico Ricardo Gareca. Dos de ellos son el extremo del Al Hilal, André Carrillo, y Edison Flores, el volante del Morelia.

La convocatoria de la “Culebra” a la Copa América no estuvo en discusión. El “Tigre”, sabiendo que se lesionó y que jugó por última vez el 12 de abril, lo llamó. Cuando lo tuvo en Videna, siempre lo integró al equipo titular, sin embargo, en Brasil todo cambió.

Se dice que físicamente no anda bien y que no está concentrado. La única verdad la tiene Gareca, quien lo convocó y explicó -en su momento- que aún estaba “tocado” producto de su lesión.

En cuanto a “Orejas” Flores, “clavó” a Bolivia, pero no es titular porque no está en su nivel más alto. En el Morelia, además, aún no “explotó”

Frente a estos dos casos, Gareca se la jugó por Andy Polo y “Canchita” Gonzáles. El “Profe” tiene sus motivos.

André Carrillo, extremo

Lo piden todos, pero el mejor jugador del Mundial de Rusia 2018, solo jugó dos minutos -más descuentos- ante Venezuela.

Edison Flores, volante

En Morelia no figura, pero está en Brasil 2019 y ya jugó 99 minutos. Estuvo ante Venezuela, Bolivia y Brasil.