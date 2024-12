Uruguay vs. Bolivia: fecha, hora y canal para la fecha 4 de la Copa América 2021

Uruguay vs. Bolivia chocarán por la fecha 4 del Grupo A de la Copa América Brasil 2021 . Una victoria representa una obligación para la 'Celeste' para mirar con optimismo su clasificación a la siguiente ronda, razón por la cual aquí te dejamos todos los detalles de la programación del partido con la fecha, horarios y canales para que no te lo pierdas.

El partido Uruguay vs. Bolivia se jugará el próximo jueves 24 de junio desde las 17.00 horas de La Paz y 18.00 horas de Montevideo por la cuarta jornada del Grupo A. Las acciones se desarrollarán en el Arena Pantanal de Cuiabá y todavía no hay árbitros designados. Por otro lado, la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports y DirecTV GO.