Brasil empató 1-1 con Ecuador por la última fecha de la Copa América 2021

Si bien contra Colombia no la pasaron tan bien, en los minutos finales le dieron vuelta a la historia para sumar puntaje perfecto al hacer nueve de nueve. Ahora, tendrán al frente a una ‘Tri’ que tiene la obligación de ganar para no quedar eliminada .

Para este duelo, Gustavo Alfaro ya dejó en claro que no teme ser despedido y confía en que harán un buen partido este domingo. “Una Copa América no me clasifica al Mundial y sí la experiencia que a mí me puede dar, buena o mala, clasificando a cuartos, llegando a la final, siendo campeón o quedando eliminado”, contó el DT de Ecuador en la previa.