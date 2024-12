Perú vs Venezuela: ¿Quién será el reemplazo del suspendido Christian Ramos?

Ante esta incertidumbre, la afición peruana se pregunta ¿Quién será el reemplazo de Christian Ramos? Según se pudo conocer, Ricardo Gareca estaría mandando al once titular a Miguel Araujo . El central del Emmen lleva la partida con respecto a los otros defensores.

Pero esta no es la única duda en el comando técnico, sino que está la presencia de Gianluca Lapadula. El delantero internacional no está al 100%, pero se le esperará hasta el último minuto. En caso no logre recuperarse, Ricardo Gareca podría mandar en su lugar a Alex Valera o Santiago Ormeño.