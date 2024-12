Santiago Ormeño: desde México explican cómo se debe explotar al jugador

Santiago Ormeño lleva dos partidos jugados con la selección peruana en la Copa América 2021 , y si bien la mayoría de hinchas están conformes con su rendimiento, existe un sector que lo cuestiona por no ser un jugador explosivo o rápido.

“Santiago Ormeño no destaca por su velocidad o regate. Los peruanos no deben esperar eso. ‘Santi’ es un ariete que baja balones en juego directo, que trabaja bien de espaldas al arco y que, dentro del área, tiene buen remate. Da continuidad, descarga, finaliza. Un 9 tanque, no 9 all-around”, comenzó diciendo en Twitter.