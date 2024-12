Perú vs Brasil EN VIVO: horarios y canales para ver la semifinal de Copa América HOY

Perú vs Brasil EN VIVO ONLINE GRATIS vía América TV GO, DirecTV Sports | La Selección Peruana se medirá esta noche ante el local de Copa América 2021: Brasil. El duelo que está programado para las 18.00 horas (Lima) definirá al país que pasará a la gran final del torneo sudamericano. Ricardo Gareca prepara sus mejores armas para lograr una nueva hazaña. Sin embargo, no podrá contar con uno de sus fichas más importantes: André Carrillo. ¿Quieres conocer a qué hora se transmitirá el partido en cada país el mundo y cuáles son los canales a nivel internacional? Te dejamos la información que necesitas conocer para VER EN VIVO el partido entre Brasil y Perú.