The Strongest goleó a Plaza Colonia y clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores

The Strongest se insertó en la Fase 3 de la Copa Libertadores luego de derrotar 3-0 a Plaza Colonia , que lo había vencido en Montevideo por 2-0. Antes de los 6', los paceños ya ganaban por dos goles, gracias a los tantos de Amaral y Prost . En el complemento, Prost marcó su doblete y sentenció la serie. Ahora su rival saldrá del Universidad Católica de Ecuador-Bolívar . ¿Asoma un clásico boliviano en la Libertadores?

59' ¡Gooool de The Strongest! Prost aprovecha un regalo del arquero Guirin para poner la goleada.

6' ¡Gooool de The Strongest! Prost, dentro del área, define y ya van 2-0.

2' ¡Gooool de The Strongest! Amaral, desde fuera del área, pone el 1-0 para los locales.

The Strongest: Vizcarra; Benegas, Castillo, Ursino; Wayar, Aponte, Saucedo, Vaca; Triverio, Prost, Amaral.

The Strongest visitó Uruguay la semana pasada y cayó 2-0 ante Plaza Colonia, ahora los 'albiverdes' visitará Bolivia y deberá afrontar al difícil club boliviano que jugará con la altura como aliada. Pese al margen de dos anotaciones, los uruguayos no podrán cantar victoria.

En tanto, deportivamente, The Strongest llega tras ganar 1-2 a Real Santa Cruz en la liga boliviana mientras que Plaza Colonia le empató 1-1 a Fénix por el torneo uruguayo.

El ganador de esta llave entre The Strongest y Plaza Colonia enfrentará al ganador de la llave entre Bolívar y Universidad Católica de Quito. Esto sería en la tercera fase de la Copa Libertadores.

