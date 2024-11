Roberto Mosquera previo al duelo con Flamengo: "El GPS arroja que estamos a un nivel internacional"

El estratega celeste ya cambió el chip de la Liga 1 al torneo continental. "Se le crean virtudes al entrenador cuando hay un cambio así tan radical, pero las cosas cuando no funcionan acá se tienen que hacer con la inmediatez. Se toman las decisiones no desde el corazón ni desde un lugar que no sea la razón, hicimos la corrección y surgió efecto", sostuvo.