Copa Libertadores 2022: ¿Por qué CONMEBOL no suspende el Cristal vs Flamengo?

Todo estaba listo para el Sporting Cristal vs Flamengo en el inicio de la Copa Libertadores para este 2022, el panorama indicaba que los celestes debutaban ante los rojinegros en el estadio Nacional pero el duro momento que pasa el Perú hace que este encuentro esté en duda y posiblemente no se juegue. Aún no hay oficialización de la suspensión y CONMEBOL no se ha pronunciado.