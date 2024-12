Alianza, Cristal, Melgar o Universitario: ¿A quién le irá mejor en la Copa Libertadores 2025?

Bien es sabido que desde hace más de 10 años los clubes peruanos no llegan a octavos de final del torneo más importante de CONMEBOL , por lo que blanquiazules, cremas, celestes y rojinegros buscarán romper esa sequía y tener una participación destacada a nivel continental. Por ello, en esta nota haremos un análisis de a cual de todos le irá mejor en la 'Gloria Eterna'.

El 2024 no ha sido el mejor año para Alianza Lima. El cuadro victoriano no pudo ganarle a sus rivales directos por el título y terminó en la cuarta posición de la tabla acumulada y disputará la fase previa 1 de la Libertadores. En el sorteo realizado este mes en Asunción no ha tenido tanta suerte, pues se verá las caras con el rival más complicado del bombo 2, Nacional de Paraguay; y si llegara a ganar la serie, mediría fuerzas con el histório Boca Juniors.