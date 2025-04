¡Insólito! El golpe de Armani contra 'Tunche' Rivera que no fue sancionado en el 'U' vs River

El duelo entre Universitario de Deportes ante River Plate acabó en victoria para los argentinos por 1-0. De esta forma, los cremas no pudieron hacer valer su localía y tendrán la obligación de ganar en la siguiente fecha para no complicar más sus aspiraciones sobre pasar de ronda en la Copa Libertadores.

No obstante, este encuentro estuvo cargado de polémica por el desempeño del árbitro, quien en muchas ocasiones no sancionó diversas faltas en favor de Universitario. Ahora, un video revela un golpe que el guardameta Franco Armani le propinó a José Rivera en pleno partido y que no fue sancionado.