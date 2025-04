¡Locura celeste! Lutiger marcó el 2-2 de Sporting Cristal en los descuentos del partido - VIDEO

¡Semana histórica! Sporting Cristal visitó a Cerro Porteño en la Nueva Olla de Barrio Obrero, allá en Asunción, y logró un empate importantísimo en la última jugada del partido. Este 2-2 sirve para dos cosas en concreto, la primera es que la da vida al cuadro del Rímac en la Copa Libertadores y la segunda es que ninguno de los cinco equipos peruanos que compitió a nivel internacional perdió esta semana. El gol del empate fue obra de Rafael Lutiger.

El defensor 'cervecero' se disfrazó de '9' en los descuentos del encuentro y anotó el empate que causó la locura de todos los hinchas celestes y peruanos en general. Este punto es sumamente valioso para los de La Florida debido a que ahora tienen chances reales de clasificar a los Octavos de Final del máximo torneo internacional de Sudamérica.

Si bien Sporting Cristal marcha último, tiene dos partidos de local ante Bolívar y Cerro Porteño y de ganarlos podría meterse entre los dos primeros puestos dependiendo de los otros resultados. Teniendo en cuenta el presente de Palmeiras, es probable que gane todos sus duelos y así le de una mano al equipo de Paulo Autuori.

No obstante, esta no es la única noticia grata para el Perú, ya que por primera vez en la historia seis representantes a nivel internacional quedaron invictos en sus respectivos compromisos, tanto en Copa Libertadores como Copa Sudamericana. Y no solo eso, sino que en todo el continente somos el único país que no vio perder a ninguno de sus participantes.

Alianza Lima derrotó 3-2 a Talleres en Matute, Universitario 1-0 a Barcelona SC en Guayaquil, Melgar 1-0 a Puerto Cabello en Arequipa, Atlético Grau igualó 2-2 con Sportivo Luqueño en Lima, Sporting Cristal igualó 2-2 ante Cerro Porteño en Asunción, y Cienciano rescató un 2-2 ante Deportes Iquique en Chile. Esperemos que los clubes nacionales sigan teniendo un buen rendimiento en las próximas semanas.

Tabla de posiciones del Grupo G de la Copa Libertadores

Clubes PJ DG Puntos 1. Palmeiras 3 3 9 2. Cerro Porteño 3 1 4 3. Bolivar 3 0 3 4. Sporting Cristal 3 -4 1

La próxima jornada Sporting Cristal recibirá a Bolívar y Cerro hará lo mismo con Palmeiras. Con un triunfo los celestes podrían meterse en el segundo lugar, dependiendo la diferencia de gol.