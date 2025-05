Franco Armani dio tajante opinión sobre el gol de Concha para Universitario: "No me gusta..."

Universitario de Deportes volvió a los octavos de final de la Copa Libertadores tras 15 años de ausencia al lograr un empate 1-1 ante River Plate en Argentina por la última fecha del torneo y quedar en segundo lugar del grupo B con 8 puntos. El gol de la clasificación lo hizo Jairo Concha a los 45+2 minutos del primer tiempo, con complicidad de Franco Armani, quien tuvo una tajante opinión del tanto que recibió.

El arquero del cuadro 'Millonario' fue uno de los más desencajados tras el pitido final, pero dio la cara ante la transmisión oficial por su error en la conquista crema, revelando que el balón tuvo un efecto que lo descolocó antes que entrara al arco. Sin embargo, aseguró que eso no es una excusa y reconoció su fallo que le costó el triunfo a su equipo, a pesar que el rival solo le pateó una vez a puerta.

"No me gusta poner excusas, en el transcurso de la pelota hacia el arco se me mueve un poco. Pero responsabilidad, me hago cargo, es la realidad. No me gusta poner excusas, bronca por eso. Con un tiro al arco nos empatan el partido", declaró en entrevista con la prensa de Conmebol.

Franco Armani tuvo un error de cálculo y no pudo evitar que el disparo de Jairo Concha termine en gol de Universitario. Foto: Composición GLR

En esa misma línea, el golero argentino no ocultó su desazón ya que considera que no estuvo presente para salvar a los de 'Núñez' cuando ellos más lo necesitaban. "Me voy con mucha bronca porque en momentos clave que el equipo me necesita, como lo fue hoy, no estuve presente en esa jugada. Pero bueno, a trabajar. Sabemos que esto es el día a día y a prepararnos que tenemos objetivos muy lindos", sostuvo a ESPN.

Video: ESPN

¿Cómo fue el golazo que Jairo Concha le convirtió a Franco Armani en el Universitario vs. River Plate?

River Plate estaba ganando por la mínima diferencia a Universitario con tanto de Facundo Colidio y todo parecía indicar que así se irían al descanso. El árbitro había dado un minuto de tiempo adicional y en ese momento, Germán Pezzella le comete una durísima infracción a Jairo Concha cerca al vértice izquierdo del área, por lo que se cobró tiro libre.

Edison Flores fue el encargado de cobrarlo, pero decidió no mandar un centro sino hacer una jugada de laboratorio dándole al 17 de la 'U', quien se acomodó y sacó un disparo que dio un efecto extraño que descolocó a Franco Armani y no pudo evitar que el esférico entre a su portería, subiendo el empate 1-1 en el marcador.

Video: ESPN