DT de Melgar no calló y dejó rotundo comentario tras victoria en Sudamericana: "El rival..."

Melgar logró un importante triunfo por 1-0 ante Puerto Cabello por la quinta fecha de la Copa Sudamericana 2025. Con esa victoria, los rojinegros se encaminan y sueñan con poder clasificar a la siguiente etapa del torneo Conmebol. Luego del encuentro, el entrenador del cuadro arequipeño, Walter Ribonetto, analizó el rendimiento de su equipo y no dudó en opinar duramente sobre su rival.

Walter Ribonetto dejó rotundo comentario sobre Puerto Cabello

El DT de Melgar compareció ante los medios en zona mixta y fue consultado por su análisis del partido. Al respecto, el entrenador argentino remarcó el desempeño de su equipo y sorprendió al afirmar que dominaron claramente a Puerto Cabello en todo el partido.

"Contento por el triunfo, no solo por el resultado, sino también por la forma de cómo planteamos el partido. En ningún momento sufrimos, ni tuvimos sobresaltos, merecimos el triunfo. No estuvimos finos en la finalización, porque era para hacer algún gol más. El rival no encontró los caminos para poder lastimarnos. Este triunfo nos da la posibilidad de depender solamente de nosotros", expresó.

Video: Zoom Sport

De igual manera, el estratega del 'Dominó' reveló que detectaron bien los puntos fuertes del elenco venezolano y que eso fue parte fundamental para poder anular cada uno de sus ataques. Asimismo, volvió a recalcar el importante triunfo que lograron de visitante.

"Ellos presionan alto y por momentos no fue de esa manera. Encontramos salida, les cortamos circuitos para que no encuentren a los dos contención y a partir de ahí no encuentren a los extremos. Nunca pudieron progresar de esa manera, en esa fase defensiva pudimos cortar muy bien los circuitos, a partir de ahí tuvimos las ocasiones como para atacarlos. No es fácil ganar en Copa, de visitante y este equipo lo hace", añadió.

¿Cuándo es el siguiente partido de Melgar en la Copa Sudamericana?

Melgar tendrá algunas semanas aún para poder preparar lo que será el decisivo duelo ante Vasco da Gama en Brasil. El 'Dominó' se jugará su clasificación el próximo martes 27 de mayo en la última fecha de la Copa Sudamericana.