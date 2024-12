Suiza se impuso 3-1 a Turquía con doblete de Shaqiri por la Eurocopa 2020

Este domingo en Bakú por el grupo A de la Eurocopa 2020 , Suiza venció 3-1 a Turquía con una soberbia actuación del jugador de Liverpool Shaqiri , quien anotó un doblete; sin embargo, la celebración aún no puede ser completa, ya que todavía no están clasificados a la siguiente etapa.

A pesar de la victoria, Suiza aún no clasifica a octavos de final, ya que a la misma hora Gales perdió por 1-0 con Italia y se quedó con el segundo lugar. Estas dos últimas selecciones avanzaron de serie, por lo que Los Navajos deberán esperar otros resultados.

63' Cambio en Turquía. Kaan Ayhan deja su ulugar Okay Yokuşlu

61' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL de Turquía! GOLAZO de Can Kahveci para anotar el descuento

36' Under no encuentra espacio para rematar y pasa el balón a Çelik

1' Rueda la pelota. sigue el Suiza vs Turquía

Sigue el partido en directo entre Suiza vs Turquía.

Turquía : Cakir, Demiral, Tufan, Soyuncu, Celik, Muldur, Ayhan, Kahveci, Calhanoglu, Under, Yilmaz

El nivel de la selección de Suiza ha sido pobre, pese a todas las expectativas que había por verlos en acción. Las figuras individuales lograron destacar en ciertos momentos del partido, como el portero Yann Sommer, pero el colectivo todavía no encontró su mejor forma futbolística. A pesar de ello, las opciones por avanzar a la siguiente ronda están abiertas.

La igualdad en la primera fecha les otorga ventaja, dado que ganando podrían incluso meterse en el segundo lugar, si Gales pierde. No obstante, llegar a los cuatro puntos también podría ayudar a que accedan a octavos de final como mejores terceros. Para conseguirlo, Xherdan Shaqiri y Breel Embolo tendrán que estar finos en la ofensiva, dado que solo tienen un gol en el torneo.

Un caso similar es el que vive la Selección de Turquía, que en la previa se mostró como una de las sorpresas para la Eurocopa 2020. Las individualidades no lograron cohesionar, ni en defensa ni en ataque: no anotaron hasta ahora y recibieron cinco goles. La dupla central Merih Demiral y Caglar Söyüncü llegó con mucho cartel, pero no logró brillar.