A pesar del golazo de Cristiano Ronaldo, Portugal perdió 4-2 con Alemania

Portugal sumó una dura derrota este sábado frente a Alemania en el grupo de la muerte en duelo correspondiente a la fecha 3 de la Eurocopa 2020. Horas antes y por el mismo grupo, Francia no pudo con Hungría tras igualar 1-1, lo que dejó a los galos en la cima con 4 puntos.

Apenas a los 15 minutos del primer tiempo y cuando Alemania era superior, Portugal consiguió ponerse adelantarse en el marcador gracias a un buen gol de Cristiano Ronaldo, pero esta alegría no duró mucho porque Alemania iba a dar vuelta el partido en menos de cinco minutos y lo peor de todo es que fueron dos autogoles: Rubén Dias a los 35 y Guerreiro a los 39'.

Para el segundo tiempo, el técnico de Portugal hizo cambios, pero no le dieron resultados, ya que Alemania iba a marcar otros dos goles en menos de 10 minutos: Kai Havertz a los 51' y Gosens - figura del partido - en los 60'.

Con el claro marcador, Low decidió hacer cambios para darle descanso a los jugadores y es ahí donde Portugal empezó a encontrar espacios e incluso puso el descuento por medio de Dio Jota tras gran habilitación de Cristiano Ronaldo. Los lusos se volcaron al ataque, pero no pudieron hacer más y terminaron cosechando su primera derrota.

45+2' Centro de Danilo para Bruno Fernandes, pero el delantero del United no puede controlar la pelota

24' Centrochut de Gnabry, se deshizo bien de Guerreiro y buscó el testarazo de Hummels, pero no llega

13' Mal rechazo de Rui Patricio. La pelota queda a Kimmich y este saca un centro para Gnabry que no logra rematar con comodidad

Los teutones, por su parte, son la otra cara de la moneda, dado que cayeron por la mínima diferencia ante Francia. Los pupilos de Joachim Low todavía no terminan de encontrar su mejor versión, aunque nunca se les debe mirar por encima del hombro.

"No fue nuestro peor partido (contra Francia). De haber tenido más claridad en el último tercio hubiéramos podido generar más ocasiones. No solo es cosa de los delanteros. Todos tenemos que aportar en la parte ofensiva", dijo Emre Can luego de su derrota ante los 'Gallos'.