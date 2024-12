Eurocopa 2021: Portugal y Francia empatan y clasifican a octavos de final

Con este resultado, Francia quedó en la cima del grupo F (5 puntos), Alemania segunda (4) y Portugal tercera (4), no obstante, clasificada para los octavos de la Eurocopa 2021.

90' ¡Cinco minutos de tiempo añadido en el Puskas Arena, donde parece haberse firmado un pacto de no agresión!

77' Semedo está tendido en el suelo, estirando, pero Pepe ha hecho un gesto hacia el banquillo indicando que su compañero no podría seguir.

64' Portugal quiere marcar otro gol porque no se puede permitir llevarse otro susto igual como el del segundo gol de Benzema.

50' Digne ha notado algo en el muslo y parece que no va a poder seguir. Acababa de salir y se tiene que marchar lesionado.

45' Se revisa la acción y veremos cuál es la decisión final porque en las imágenes no parece que Semedo cometa penalti sobre Mbappé. Le pone el cuerpo, pero quizás no use el brazo lo suficiente…