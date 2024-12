Alemania se suma a las grandes selecciones que son eliminadas de la Eurocopa

Wembley fue testigo del partidazo entre Inglaterra vs Alemania, que dejó como resultado final a los tres leones clasificados para cuartos de final donde espera al ganador del Suecia vs Ucrania.

Los goles para los ingleses lo convirtieron Sterling y Harry Kane. Mientras que los alemanes hicieron de todo para marcar, pero al frente había una muralla, el arquero Pickford que hizo de todo para evitar la caída de su arco.

Inglaterra vs. Alemania: minuto a minuto

Sigue todas las incidencias del duelo desde Wembley por los octavos de final de la Eurocopa.

SEGUNDO TIEMPO

FINAAAAAAL. Inglaterra elimina a Alemania

90' Tres minutos más de sufrimiento adiciona el árbitro. Inglaterra a poco de sellar su pase a cuartos de final

90+2' Se va Thomas Müller, sin marcar en esta Eurocopa, y entra Musiala

86' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Inglaterra! Harry Kane conecta de cabeza para el 2-0

75' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Inglaterra! Marca Sterling el primero del partido tras una gran jugada combina

72' Tarjeta amarilla para el alemán Robin Gosens

69' En Inglaterra también hay variantes. Grelish pora Saka

68' Cambio en Alemania. Serge Gnabry por Timo Werner

60' Saka, tendido en el suelo tras un impacto con Ginter. Partido detenido

55' Parece que Kane está recuperado. Va a volver al terreno de juego el '9'

53' ¡NOOO! Malas noticias para Inglaterra. Harry Kane está sentido por molestias en su rodilla

48' Brutal atajada de Pickford ante un zapatazo de Kai Havertz

PRIMER TIEMPO

Final del primer tiempo. Se van al descanso sin goles

45' ¡NOOOOOOOO! Providencial cruce de Hummels ante la llegada de Harry Kane. Sterling lo hizo todo bien para habilitar a Harry que no pudo definir

42' Recta final del primer tiempo. Por ahora igualan sin goles Alemania e Inglaterra

39' Providencial Walker, que intercepta una jugada en carrera de Havertz

36' Inglaterra hace daño a Alemania por la banda derecha con Walker, Trippier y Phillips

32' ¡Se salva Inglaterra! Pase filtrado para Timo Werner pero mejor intervención de Jordan Pickford

28' Pide amarilla Maguire para Kai Havertz por una falta, pero el árbitro no muestra nada

25' Amarilla para el alemán Ginter por una falta sobre Walker. Si pasan cuartos, el futbolista no jugará el partido

22' Saque de portería para Neuer. Lo intentó Sterling, pero el control del balón le salió mal

16' ¡Contrala Neuer! Remate de cabeza de Maguire pero el meta alemán atrapa sin problemas

15' ¡UFFFFFFFFF! Avisó Inglaterra con un remate desde el borde del área pero mejor Neuer que vuela para echar la pelota al tiro de esquina

12' Hasta el momento Alemania es superior a Inglaterra

8' Rice ve la primera amarilla del partido por la falta sobre Goretzka.

4' Pickford ataja un derechazo lejano del centrocampista alemán Leon Goretzka

3' Walker despeja a córner un cruce alto de Kimmich. Primera llegada de Alemania.

1' Rueda el balón en Londres: Inglaterra vs Alemania

¡Atención! Formación confirmada de Alemania: Manuel Neuer, Matthias Ginter, Mats Hummels, Antonio Rudiger; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Toni Kroos, Robin Gosens; Kai Havertz, Thomas Müller y Timo Werner.

¡Atención! Formación confirmada de Inglaterra: Jordan Picford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier; Luke Shaw, Kalvin Phillips; Declan Rice, Bukayo Saka, Raheem Sterling; y Harry Kane.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Alemania e Inglaterra!

Inglaterra vs. Alemania: alineaciones confirmadas

Alemania: Manuel Neuer, Matthias Ginter, Mats Hummels, Antonio Rudiger; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Toni Kroos, Robin Gosens; Kai Havertz, Thomas Müller y Timo Werner.

Inglaterra: Jordan Picford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier; Luke Shaw, Kalvin Phillips; Declan Rice, Bukayo Saka, Raheem Sterling; y Harry Kane.

Inglaterra contra Alemania

Con un rendimiento dividido entre elogios y críticas, Alemania visita el imponente estadio de Wembley con la ilusión de acercarse al objetivo de levantar el trofeo de la Eurocopa. Los teutones pasaron por una odisea de resultados en su camino a cuartos: cayeron (1-0) en el debut a manos de Francia -que ayer fue eliminada por Suiza-; luego se recuperaron con un triunfo (4-2) sobre Portugal -con gran juego de Gosens, Havertz y Kimmich-; y sufrieron para igualar 2-2 ante Hungría.

No existe mucha diferencia con la Die Mannschaft que decepción en Rusia 2021. El equipo germano mantiene la pocesión del balón en gran parte del juego pero el problema sigue siendo el gol al no contar como delanteros netos como Miroslave Klose o Mario Gómez. Kai Havertz hace un buen trabajo pero no termina de convencer y Serge Gnabry es la nueva apuesta de Löw en punta. En Alemania se esperaba que Thomas Müller recupere la posición de "falso 9" -como en 2014- ante Inglaterra pero el atacante del Bayern Múnich tiene un rol diseñado más para la creación en esta Eurocopa.

El mediocampo conformado por Toni Kroos e Ilkay Gundogan todavía no explota su mejor nivel y ya se pide por la titularidad de Leon Goretzka, quien fue el autor del gol del empate 2-2 ante Hungría.

Inglaterra, por su parte, logró su clasificación con algunos resultados muy apretados en la fase grupos: triunfo (1-0) ante Croacia -eliminada ayer por España- en el debut; repartieron puntos con Escocia al quedar 0-0; y, finalmente, vencieron (1-0) a la República Checa, equipo que logró dejar en el camino a la Holanda de Depay, De Ligt, De Jong y Wijnaldum para meterse a cuartos.

El artillero del Tottenham, Harry Kane, aún no se hizo presente en la tabla de goleo en la selección de los "Three Lions". De hecho, los dos únicos tantos llegaron por obra de Raheem Sterling. El estratega Gareth Southgate espere que Hurrikane esté en su mejor versión de cara al gol ante Alemania.

Cabe señalar que Southgate vivió en carne propia una eliminación ante Alemania cuando falló uno de los penales decisivos en su etapa como jugador en las semifinales de la Eurocopa 1996 y que, también, se disputó en Wembley. En esa edición fue el conjunto de Klinsmann, Kahn, Sammer, Scholl, Hasler, Basler, Möller y Bierhoff la que se consagró con el trofeo en suelo inglés.

"Esos partidos son irrelevantes para ellos porque muchos de estos jugadores no habían ni nacido. Son un gran equipo con un gran pedigrí", dijo Gareth South Gate, entrenador de Inglaterra sobre el dramático partido contra Alemania en 1996.

Phil Foden es uno de los futbolistas del cual se espera que explote en este clásico partido entre Alemania e Inglaterra.

