Ben Brereton, el 'Lapadula chileno', cerca de LaLiga o Premier tras gran Copa América

La Selección de Chile cumple una buena participación en la Copa América 2021 , a pesar de no contar con Alexis Sánchez, una de sus estrellas en ataque. A pesar de la ausencia del goleador, el entrenador Martín Lasarte encontró en Ben Brereton , futbolista de doble nacionalidad y de origen inglés, en el reemplazo adecuado.

El futbolista de 22 años de edad es considerado como un gran prospecto a futuro en Inglaterra, teniendo en cuenta que se consolida en la segunda división del fútbol en ese país. Actualmente, pertenece al Blackburn Rovers, club donde ha tenido buenas actuaciones, aunque no con mucho protagonismo para ser visto por otro clubes.

No obstante, no es el único camino que se le presenta Ben Brereton para seguir en la próxima campaña, puesto que podría no dejar el fútbol inglés, aunque pegaría el salto a la máxima división. Leeds United de Marcelo Bielsa, uno de los clubes atractivos de la Premier League, también analiza la posibilidad de ficharlo.