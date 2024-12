¡Vengan por mí! Robert Lewandowski espera por oferta del Real Madrid

Robert Lewandowski siempre ha querido jugar en el Real Madrid , sin embargo, el club 'merengue' no presentó anteriormente algún interés en ficharlo. Sin embargo, dadas sus buenas actuaciones con el Bayern Múnich, el delantero ahora sí es opción en la capital española.

Según el diario español AS, 'Lewa' sabe que con 32 años el epílogo de su carrera no está tan lejano y no quiere retirarse sin antes cumplir su sueño de vestirse de blanco. Los directivos del Real Madrid ya lo saben y podrían estar elaborando alguna estrategia para ficharlo.