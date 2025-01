Luis Advíncula: desde España anuncian el motivo de la salida del peruano

Según comentó el periodista de Unión Rayo, Javier Boned, Luis Advíncula ya no contaba para el técnico de la entidad española, Andoni Iraola. Esta sería el argumento principal para su salida.

"Me consta que el técnico no contaba con él, no porque se llevara mal o algo haya pasado, simplemente fue una decisión deportiva", expresó Boned en una entrevista concedida a Las Voces del Fútbol.