¿Por qué Lionel Messi se va del Barcelona?

El mundo del fútbol recibió una inesperada noticia: Barcelona anunció que Lionel Messi, mejor futbolista de su historia, no seguirá vistiendo la camiseta 'Blaugrana'. "No se podrá formalizar (la renovación) debido a obstáculos económicos y estructurales. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club", indicó el comunicado.