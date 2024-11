Mr. Chip se burla con fuerte comentario tras crítica del PSG al Real Madrid

"Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros. Y la prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a siete días del final del mercado y a un año del final de su contrato. Parece una estrategia para dar entender que lo han intentado todo", expresó Leonardo, director deportivo del PSG, a varios medios españoles.

"No tenemos planes de volver a hablar con el Real Madrid. ¿Subirá el Madrid la oferta? No sé. Solo sé lo que dije en relación con la actitud del Madrid. Llevan dos años trabajando en Mbappé, hablando con todos, la familia… Irrespetuoso, incorrecto, ilegal e inaceptable hacer una oferta que saben que no es suficiente", explicó.