Dani Alves se ofrece a retornar al Barcelona y espera solo una llamada

El vínculo entre Dani Alves con FC Barcelona aún no termina, el jugador brasileño de 38 años aún le queda 'gasolina' y la quiere usar con el club azulgrana a quien él considera un equipo que tiene mucho por competir en La Liga y en la Champions League .

Y es precisamente de lo que Dani Alves se jacta, pues en entrevista con el diario Sport de España el mismo lateral contó: "Y salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita solo tiene que llamarme."