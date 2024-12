"Creo que Salah tiene que probar jugar en el Real Madrid, en el Bernabéu"

Liverpool camina derecho en este comienzo de temporada en Europa y en gran medida es porque sus principales estrellas han vuelto a brillar. Ese es el caso de Mohamed Salah , que viene teniendo grandes partidos con la escuadra de Anfield y más de uno se consulta si la temporada que viene no es momento de dar el salto a otro grande del mundo, como el Real Madrid .

Gary Neville, ex defensor y multicampeón inglés con el Manchester United y ahora comentarista de la Premier League, dio su opinión al respecto y cree que es hora de que el 'Faraón' deje Inglaterra.

"No creo que se quede en el Liverpool el resto de su carrera. Siempre he tenido esa opinión pero podría estar equivocado. La Premier League sería más débil si se fuera. Sólo creo que miras a gente como Cristiano Ronaldo, David Beckham o Kylian Mbappé y no todo es por el dinero. Hay un proyecto y algo que tienen que lograr en sus vidas, tienen que jugar en ciertos clubs. Tienen que ir y experimentar ciertas cosas", declaró Neville a Sky Sports.