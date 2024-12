A levantarse rápido, la siguiente fecha Manchester United vs Liverpool

Partidazo en Premier League , Manchester United visitó a Leicester City por la fecha 8 del torneo inglés. Los 'Fox' ganaron 4-2 a los 'Reds Devils' y no se intimidaron ni con la presencia de Cristiano Ronaldo . Ahora se viene un rival mucho más duro.

En la siguiente fecha el partido más candente de la Premier League será el Manchester United vs Liverpool en Old Trafford, será un duelo con todos los condimentos: Cristiano Ronaldo vs Mohamed Salah. Momento clave para Ole Gunnar Solskjaer que acumula 3 partidos sin victoria alguna y entra en cuestionamiento su permanencia.