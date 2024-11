Crisis en Barcelona: Dembelé comunicó que no seguirá en el club para la siguiente temporada

Adiós a la estrella de Barcelona . El cuadro 'culé' no la pasa nada bien en lo que concierne a esta temporada, y más con la reciente noticia sobre una de sus máximas figuras como Ousmane Dembelé , quien le ha informado a Xavi Hernández que no seguirá en el plantel para el 2022.

Xavi tenía mucha consideración a Dembelé desde su llegada a Barcelona. Foto: EFE.

El atacante francés de 24 años había comenzado a ser considerado en el esquema de Xavi Hernández para los duelos de Barcelona . Sin embargo, las ambiciones de Dembelé son otras en el que no incluye vestir la camiseta 'azulgrana'.

"Me comunican de que Dembelé le ha dicho a Xavi que no cuenten con él para la temporada que viene. Que tiene una oferta de Inglaterra con muchísimo dinero. Con una prima de fichaje porque saldría libre y que no planifiquen con él para la temporada que viene", manifestó el periodista Jota Jordi de "El Chiringuito".