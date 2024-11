Xavi ante un nuevo traspié de Barcelona: "No nos sale nada...Necesitamos una victoria urgente"

Como parte de los protocolos de LaLiga , se da pase a la respectiva conferencia de prensa post partido. El DT de Barcelona , Xavi Hernández , lamentó este resultado en Pamplona, el cual los sigue hundiendo en la tabla de posiciones y que no da síntomas de reacción tras los malos resultados en las últimas semanas.

"El resultado es insuficiente. Hemos competido bien, pero hemos sufrido demasiado. No hemos podido conseguir el dominio del partido en los últimos minutos. Tenemos un problema muy grande con eso. Son tantas cosas que tenemos que mejorar… Estamos en una dinámica muy mala. No nos llega por fútbol, por actitud no es", manifestó Xavi Hernández.