Xavi: "¿Barcelona ganará títulos esta temporada? Sí, con esta plantilla por qué no"

Barcelona vive semanas grises: eliminado tempranamente de la Champions League , relegado de la cima de La Liga y con rendimientos individuales discretos; no obstante, su guía técnico señala públicamente que las chances de poder coronarse esta temporada siguen siendo reales.

Xavi Hernández , en la previa al duelo de este sábado contra el Elche por la jornada 17 de La Liga, aseveró que en la actualidad el panorama es complejo pero no por ello se puede descartar que el Barza termine festejando al final de la campaña.

"Siendo realistas también tenemos capacidad parta ganar títulos. No podemos descartar nada, este club está hecho para ganar títulos, la historia nos lo dice, no podemos regalar nada, ni descartarnos", expresó el ex '6' del Barcelona.