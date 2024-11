Copa del Rey 2022: así quedaron los cruces de los dieciseisavos de final

Asimismo, Atlético de Madrid tendrá como oponente a Rayo Majadahonda, mientras que el Athletic Club se medirá ante Atlético Mancha Real, y Atlético Baleares vs. Celta de Vigo.

De acuerdo con la organización, no podían enfrentarse dos equipos de Primera División entre sí, y los de inferior categoría debían cruzarse con los cuatro de la Supercopa, deparó otros cruces como el Zaragoza vs. Sevilla y el Leganés vs. Real Sociedad.