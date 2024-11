Barcelona y un gran reto: ganarle a Real Madrid luego de más de 1000 días

Quedan menos de 24 horas para El Clásico en una edición sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo como nos aconstumbraron en la última década pero aún así no pierde atractivo el Barcelona vs Real Madrid pues ambos clubes llegan en gran momento deportivo y será un duelo de pizarras en el que se definirá en detalles. Xavi Hernández vs Carlo Ancelotti y un gran reto a romperse para los 'culés'.