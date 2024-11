¡Dura baja! Carlo Ancelotti confirmó que Karim Benzema no jugará ante Barcelona

Real Madrid lo sufre tras conocer que Karim Benzema no jugará ante ante Barcelona . El delantero francés. quien es uno de los referentes en el equipo, aún no logra recuperarse a su totalidad y, por esa razón, Carlo Ancelotti indicó que se perderá el 'Clásico Español'.

A través de una conferencia de prensa, el estratega del conjunto merengue confirmó la sensible baja del delantero francés, puntualizando que hizo todo lo posible por llegar, pero todavía no logra reponerse de la lesión muscular. "Benzema aún siente molestias y no podrá jugar mañana", comentó el estratega.