Con Yoshimar Yotún en lista: los jugadores que terminan contrato a fines de temporada en la Liga MX

El mediocampista de Cruz Azul, Yoshimar Yotún, se encuentra incluido en la lista de futbolistas que terminan contrato a fines de la temporada en la Liga MX. Es toda una incógnita si 'Yoshi' continuará en la 'Máquina'.

Sucede que el ex volante de Sporting Cristal ha perdido espacio en el once titular de Juan Reynoso. Para el 'Cabezón', Yotún no ha podido recobrar su mejor forma física debido a las sendas lesiones que ha sufrido.

Incluso, el propio jugador ha confesado que su bajón futbolístico ha sido justamente las constantes dolencias que lo han aquejado en los últimos meses. El no haberse atendido, y recuperado satisfactoriamente, le ha pasado factura.

Equipos Jugadores que terminan contrato América Henry Martín, Giovani dos Santos, Luis Fuentes. Atlas Ignacio Malcorra. Cruz Azul Yoshimar Yotún, Elías Hernández, Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, Jesús Corona, Shaggy Martínez. Chivas Sin jugadores que finalicen. Juárez Marco Fabián, Luis Hernández, Alan Mendoza, Jesús Zavala, Hedgardo Marín, Flavio Santos, Enrique Palos, Elio Castro. León William Tesillo. Monterrey Celso Ortíz Mazatlán José Ortíz, Luis Mendoza, Efraín Velarde, Israel Jiménez, Rodrigo Millar. Necaxa David Cabrera, Mario de Luna Pachuca Erick Sánchez, Felipe Pardo, Ismael Sosa, Emmanuel García, Miguel Herrera, Roberto Nurse. Puebla Maximiliano Perg, George Corral, Amaury Escoto, Jesús Paganoni. Pumas Juan Manuel Iturbe. Querétaro Kevin Ramírez, Ángel Sepúlveda, Hugo Silveira, Erik Vera, Julio Nava. San Luis Dionicio Escalante, Roberto Salcedo. Santos Laguna Ismael Govea. Tigres Francisco Meza, Juan José Purata, Miguel Ortega. Toluca Alexis Canelo, William da Silva, Enrique Triverio, Gastón Sauro, Joao Plata, Haret Ortega. Xolos Mirsha Herrera.

Ante este sombrío panorama, surge una gran duda ¿Cruz Azul le renovará contrato? Cumple su tercer año consecutivo con el cuadro mexicano y es uno de los referentes del equipo.

Lo cierto es que dicha alternancia puede jugarle una mala pasada, sin embargo, su calidad y ascendencia en el plantel es muy bien valorada. A esto hay que agregarle que 'Yoshi' está empecinado en recuperar su mejor forma para beneficio de su club y selección peruana.

Yotún es uno de los tres jugadores peruanos que militan en la Liga MX. Pedro Aquino (América) y Anderson Santamaría (Atlas FC) mantienen contrato con sus respectivos clubes, siendo el primero el que notoriamente ha sabido destacar en las últimas semanas.

Los mencionados futbolistas iban a ser citados por Ricardo Gareca para la selección peruana con miras a la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, sin embargo, la suspensión de las jornadas, por decisión de CONMEBOL, les permite recuperarse y reafianzar sus momentos en tierras 'charras'.

Santiago Ormeño es otro de los futbolistas que han atrapado la mirada de la afición nacional al tener raíces peruanas, sin embargo, todavía no puede ser considerado elegible por la 'Bicolor' porque México también estaría interesado en él.